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Suriye'de Bulgar yapımı silahların bulunduğu iddiası

- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mitov: - "Bulgaristan 2011'den bu yana Suriye'ye silah ihraç etmemiştir. Rusya bize düşman değil"

Suriye'de Bulgar yapımı silahların bulunduğu iddiası

SOFYA (AA) - Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, ülkesinin 2011'den bu yana Suriye’ye silah ihraç etmediğini söyledi.

Mitov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep’te muhaliflerin terk ettiği cephaneliklerde Bulgar yapımı silahların bulunduğuna ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Bulgaristan'ın silah ihracatında uluslararası standartlara uygun hareket ettiği ifade eden Mitov, "Bulgaristan 2011’den bu yana Suriye’ye silah ihraç etmemiştir. Rusya bize düşman değil." dedi.

Mitov, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının silahların mevcudiyeti konusunda araştırma yapmak gibi bir yükümlülüğünün de olmadığını belirtti.

Görgü tanığı Bulgar gazeteci Dilyana Gaytancieva, silahların ambalajında Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitza şehrinde bulunan “Arkus" adlı bir silah şirketinin logosunun bulunduğunu iddia etmişti.

Bulgaristan savcılığı da iddialara ilişkin Arkus şirketi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Arkus şirketinin yetkilileri ise Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptıkları açıklamada, iddiaları yalanlayarak ayrıntılı bilgilerin yıl başından sonra verileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanSilahSuriye
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