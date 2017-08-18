Suriye'de can pahasına insani yardım

İDLİB/ DOĞU GUTA/ ANKARA (AA) - BURAK KARACAOĞLU/ADHAM KAKO - Suriyeli yardım dernekleri, Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçan, tehcir edilen ve kuşatmada tutulan sivillere canları pahasına insani yardım ulaştırıyor.

Başkent Şam'da rejimin 5 yılı aşkın süredir askeri kuşatmada tuttuğu, 400 bin civarında sivilin yaşadığı Doğu Guta bölgesinde aktif Şam'ül Hayır Derneği Müdürü Ebu Yasir, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Yasir, kuşatma bölgelerindeki halka yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Yardımları, rejimin insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle tehlikeli yollarla ulaştırabiliyoruz. Yardım çalışmalarında hem keskin nişancıların hem de uçakların hedefi oluyoruz. Bu zamana kadar 12 görevlimiz şehit oldu.

İlk şehidimiz, 2012'de yardım dağıtırken, rejim güçleri tarafından, herkesin gözü önünde kurşuna dizildi. 6 görevlimiz de tutuklanıp idam edildi." şeklinde konuştu.

- "Arsal'dan gelenlerin psikolojisi çok bozuktu"

İdlib merkezli sivil toplum kuruluşu Said'in sorumlusu Fatih Avad da "Kurum olarak çok acil durumlarda aktif rol oynuyoruz. İç göçlerde ve tehcirlerde Suriyelilerin yardımına koşuyoruz. İdlib'de 2 bin kişinin barınmasına yetecek bir geçici barınma merkezimiz bulunuyor." dedi.

İdlib kent merkezinde çocukların eğitimine de destek verdiklerini belirten Avad, sağlık alanındaki yardımlarını da şöyle anlattı:

"5 ambulans aracından oluşan bir kurtarma sistemimiz bulunuyor. Ayrıca insanların temiz su içmelerini sağlamak için sağlıklı içme suyu kuyuları temin ediyoruz. Ekip olarak, evlerini terk edip muhaliflerin kontrolündeki bölgelere göç etmek zorunda kalan ailelere yardım ediyoruz."

Avad, "Başta Aralık 2016'da Halep’ten ayrılan binlerce insana yardım ettik. İdliblilere, Dera, Şam’dan göç ettirilenlerin yardımına koştuk. En son Lübnan’dan göç eden aileler de bizim barınma merkezlerimizde ağırlandı. Rejimin saldırılarından kaçan veya zorla göç ettirilen ailelerin kalacakları yerlerin belirlenmesine kadar geçici barınma merkezimizde ağırlıyoruz." dedi.

Said Derneği Müdürü Avad, yardım çalışmaları sırasında derinden etkilendikleri anlar olduğunu vurgulayarak, "Son olarak Lübnan'ın Arsal bölgesinden göç etmek zorunda kalanlar oldu. Gerçek anlamda tehcire maruz kalmışlardı. Yardım etmekte çok zorluk çektik çünkü Arsal'dan gelenlerin psikolojisi çok bozuktu. Üzüntülerini bertaraf etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Avad, rejimin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamına maruz kalan sivillere de yardım ettiklerini belirterek, "Rejimin kimyasal silah saldırısı sonrası evlerini terk eden korku içerisindeki ailelere geçici barınma, yemek ve sağlık hizmet sunduk. Bizim için de zor bir durumdu ama üstesinden gelmeyi başardık. İnsanlar çok korkmuştu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı." şeklinde konuştu.

- "Suriye’deki çatışmaların tarafı değiliz"

Avad, sivillere her alanda yardım ederken zorluklar ve engellerle karşılaştıklarını ancak pes etmediklerini ve umutla çalıştıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Biz insani yardım kuruluşuyuz. Suriye’deki çatışmaların tarafı değiliz. Tek gayemiz yardıma muhtaç insanlara, insani destekleri ulaştırmaktır. Hizmet alanlarımız (muhaliflerin kontrolündeki) özgürleştirilmiş bölgelerdir."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun insani yardım alanında çalışanları ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını kaybedenleri anmaya adadığı 19 Ağustos, Dünya İnsani Yardım Günü olarak kutlanıyor.

BM verilerine göre, Suriye'de 13,5 milyondan fazla sivil insani yardım bekliyor.



