Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul

Suriye'deki Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının kısmen telafi edilmesi hedefleniyor.

Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul

DERA (AA) - Mohamad Misto/Afra Aksoy - Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla "mobil okul" uygulaması başlatıldı. Bu projeyle 2011'den bu yana devam eden iç savaşın sekteye uğrattığı ders müfredatının kısmi de olsa telafi edilmesi hedefleniyor.

"Mobil okul" ya da "Eğitim otobüsleri" olarak isimlendirilen, derslik, kitap ve bazı eğitim gereçlerinin yanı sıra gönüllü öğretmenlerin hazır bulunduğu otobüsler, ülkenin güneyindeki Dera'nın doğusu ile Kuneytra'nın batı kırsalındaki mülteci kampları arasında belirli saatlerde düzenli bir program çerçevesinde dolaşıyor.

Okulun gönüllü öğretmenlerinden Eyyam Azize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Suriyeli sığınmacı çocuklar arasındaki okuma-yazma oranının düşmesinin ardından "Zeytin Dalı" derneği tarafından başlatıldığını ifade ederek, halihazırda her birinde bir şoför ile iki öğretmenin bulunduğu 4 otobüsün hizmet verdiğini belirtti."Programda, okuma-yazma öğretimi, matematik, İngilizce gibi dersler de yer alıyor"
Hedef kitlelerinin, özellikle okula hiç gidememiş yakın zamanda da gidemeyecek çocuklar olduğunu dile getiren Azize, "Çocuklarının eğitimi için yeni bir umut olan proje veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Mobil eğitim müfredatı, sadece psikolojik destek ve kısa hikayeler okumakla sınırlı değil. Programda, okuma-yazma öğretimi, matematik, İngilizce gibi dersler de yer alıyor." dedi.

Dera'nın El-Lecet bölgesinden El-Museyfirah beldesindeki mülteci kampına sığınan Suriyeli Ebu Ali el-Ferac da projeyi, değerli bir girişim şeklinde değerlendirerek, "Suriye rejiminin bombardımanları sonucu okullarını bırakmak zorunda kalan çocukların eğitim seviyesi, bu projeyle büyük oranda artacak. Ayrıca öğretmenlerin rahatlatıcı yollarla sunduğu program, daha önce okula adım atmamış çocukları, okuma-yazma öğrenmek için cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), geçen Mart ayında yayımladığı rapora göre, ülkedeki iç savaş nedeniyle Suriye ve çevre ülkelerdeki 2,8 milyon Suriyeli çocuk okullarda eğitim alamadı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.