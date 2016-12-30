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Suriye'de "Esed karşıtı" gösteriler

- Ateşkesin yürürlüğe girdiği Suriye'nin farklı kentlerinde cuma namazı sonrası rejim karşıtı gösteriler düzenlendi

Suriye'de

ŞAM (AA) - Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası "Devrim bizi birleştiriyor" adı altında yönetim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkesin sağlandığı ülkede, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Zemelka, Sabka, Cobar ve Hamuriye beldesi ile Duma ilçesi, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki tüm ilçe ve beldelerde cuma namazından sonra rejim karşıtı gösteriler yapıldı.

Devrim bayraklarıyla meydanlarda toplanan Suriyeliler, üzerinde "Tehcir siyaseti Dareyya ve Halep çocuklarını öldürdü", "Silahlı muhalifler Barada Vadisi'nin ikinci Halep olmasına izin vermesinler", "İran, Rusya ve Hizbullah milisleri, Allah büyüktür!", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" yazan dövizler taşıdı.

Gösterilerde ayrıca "Halk Beşşar'ın idamını istiyor" şeklinde sloganlar atıldı.

İdlib'deki meydanda toplanan göstericilerden İbrahim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Biz buraya devrimin ruhunun tekrar canlanması için toplandık. Esed, tüm Suriye halkını terörist ilan etmiş ve her gün onlara saldırıyor. En büyük terörist Esed'in kendisidir.'' dedi.

Yönetim karşıtı gösteriler uzun bir aradan sonra çeşitli kentlerde tekrar başladı. Göstericiler sadece yönetimi değil, bir türlü birleşmeyen muhalif grupları da protesto etti.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girdi. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkeste Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar kapsam dışı bırakıldı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

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CumaGösteriSuriye
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