Suriye'de geçen ay bine yakın sivil öldü

İSTANBUL (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de kasım ayında bine yakın sivilin öldüğünü bildirdi.
SNHR'nin yayımladığı raporda, Esed rejimi, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK, Rus güçleri ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon arasındaki çatışmalarda 209'u çocuk, 59'u kadın en az 996 sivilin öldüğü belirtildi.
Raporda, Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarında 74'ü çocuk, 503 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 95'i çocuk, 44'ü kadın en az 279 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
ABD destekli terör örgütü PYD/PKK saldırılarında 15 sivil, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında da 16'sı çocuk, 10'u kadın toplam 114 sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında 6 sivil ile askeri muhaliflerin saldırılarında 5 sivilin öldüğü belirtildi.
Öte yandan geçen ay ülkede kimliği tespit edilemeyen kişi veya gruplarca öldürülenlerin sayısı ise 24'ü çocuk, 5'i kadın toplam 74'ü buldu.