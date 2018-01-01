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Suriye'de geçen yıl 10 binden fazla sivil öldürüldü

Suriye'de 2017 yılında büyük bölümü Esed rejimi tarafından olmak üzere 10 bin 204 sivil öldürüldü.

Suriye'de geçen yıl 10 binden fazla sivil öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de 2017 yılında büyük bölümü Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 10 bin 204 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR'nin, Suriye'de işkence, çatışma ve saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren sivillere ilişkin raporunda, geçen yıl 2 bin 298'i çocuk, bin 536'sı kadın 10 bin 204 sivilin öldüğü kaydedildi.

Raporda, Esed rejiminin geçen yıl yaptığı işkenceler ve düzenlediği saldırılarda 754'ü çocuk, 591'i kadın 4 bin 148 sivili öldürdüğü bildirildi.

Terör örgütü PYD/PKK 316 sivili katletti

Terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili katlettiği kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 281'i çocuk, 148'i kadın bin 421 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre, Rus güçlerinin saldırılarında 439'u çocuk, 284'ü kadın bin 436 sivil hayatını kaybederken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 521'i çocuk, 332'si kadın toplam bin 759 sivil canından oldu.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların rejimle çatışmaları sonucu ise 47'si çocuk, 30'u kadın 211 sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan raporda, kimliği bilinmeyen tarafların 198'i çocuk, 97'si kadın 913 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Ölümler en fazla Şam kırsalında

Rapora göre, Şam kırsalında 2 bin 19, Rakka'da bin 512, Halep'te bin 352, Deyrizor'da bin 324, İdlib'te bin 256, Dera'da 882, Hama'da 852, Humus'ta 781, Haseke'de 198 ve Kunaytra ilinde 28 sivil öldürüldü.

Raporda, 2017 yılında 211'i rejim tarafından olmak üzere 232 sivilin işkence görerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esed rejimine silah desteğinin kesilmesi için Rusya, İran ve Lübnan gibi ülkelere baskı yapılması gerektiğine işaret eden raporda, Esed'e garantörlük yapan Rusya'dan, rejimin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.

Muhabir: Adham Kako

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Anahtar Kelimeler:
2017DünyaSNHRSuriye
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