Suriye'de geçen yıl katliamlarda 4 binden fazla kişi öldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl 129'u Beşşar Esed rejimi tarafından işlenen 374 katliamda, yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşan 4 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

SNHR, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve katliam olarak nitelediği saldırılara ilişkin 2017 raporunu yayımladı.

Raporda, geçen yıl Esed rejimi, Rusya, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ ile kimliği bilinmeyen taraflarca işlenen en az 374 katliamda bin 431'i çocuk, 752'si kadın toplam 4 bin 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rejimin geçen yıl yaptığı 129 katliamla ilk sırada yer aldığı raporda, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 113, Rusya 83, DEAŞ 19, terör örgütü PYD/PKK 4, kimliği bilinmeyen grupların ise 26 katliama imza attığı ortaya kondu.

Buna göre, rejimin katliamlarında 420'si çocuk, 220'si kadın bin 174 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtilirken rejime hava desteği veren Rus güçlerinin katliamlarında ise 356'ı çocuk, 207'si kadın 990 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun imza attığı katliamlarda 479'u çocuk, 239'u kadın toplam bin 200 sivil can verirken terör örgütü DEAŞ'ın katliamlarında ise 71'i çocuk, 28'i kadın 210 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgüt PYD/PKK'nın işlediği katliamlarda 12'si çocuk, 7'si kadın 33 sivil hayatını yitirirken 93'ü çocuk, 51'i kadın 399 kişi ise kimliği bilinmeyen taraflarca yapılan katliamlarda öldürüldü.

Geçen ay 18 katliamda 183 sivil öldü

Rapora göre, geçen yılın aralık ayında tarafların yaptığı en az 18 katliamda 72'si çocuk, 39'u kadın toplam 183 sivil hayatını kaybetti.

Geçen ay rejimin yaptığı 9 katliamda 20'si çocuk, 4'ü kadın toplam 65 sivilin öldüğü belirtilen raporda, Rusya’nın söz konusu süre içerisindeki 4 katliamında ise 16’ı çocuk, 14'ü kadın toplam 41 sivilin hayatını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Rapora göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun geçen ay yaptığı 4 katliamda da 35'i çocuk, 13'ü kadın toplam 65 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan geçen ay, kimliği belirsiz taraflarca işlenen bir katliamda ise 8'i kadın 12 sivil öldü.

Öte yandan raporda, İran destekli milislerin uluslararası terör listesine alınması çağrısında bulunulurken Rusya'dan, garantörlüğünü üstlendiği rejimin, gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.



Muhabir: Adham Kako, Muhammed Shekh Yusuf