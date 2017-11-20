Suriye'de hayatını kaybeden çocuklar anısına ağaç diktiler

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yaşam merkezinde kalan Suriyeli yetimler, ülkelerindeki hayatını kaybeden çocuklar anısına 420 çınar ağacını toprakla buluşturdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde barınan yetimler, ülkelerinde hayatını kaybeden çocuklar anısına Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 420 çınar ağacı dikti.

Suriyeli yetimler her ağaca isim verdi. Verilen isimlerden en dikkat çekeniyse Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kürdi oldu.

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gül Satar, ağaç dikimi öncesi yaptığı konuşmada, çocukların hem eğitim aldıklarını hem de hayata hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayda bir sosyal etkinlik yapmaya gayret edeceklerini belirten Satar, şunları kaydetti:

''Ağaç, hayatımız için çok önemlidir. Yetim çocuklarımıza bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Ekilen çınar ağaçları onların dinlenecekleri ve gölgesinden faydalanacakları yerler olacaktır.

Yetim çocuklarımız ülkelerindeki hayatını kaybedenlerin isimlerini kendi diktikleri ağaçlara verdiler. Burada binlerce hayatını kaybetmiş Suriyeli yavrumuzun anısını yaşatmaya çalışacağız. Çocuklarım, bir çınar ağacına da Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kürdi adını verdiler.'' diye konuştu.



