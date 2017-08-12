Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Suriye'de intihar saldırısı: en az 25 ölü

- Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin kampına intihar saldırısı düzenlendi - En az 25 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Suriye'de intihar saldırısı: en az 25 ölü

DERA (AA) - Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü.

Dera'nın Ürdün sınırı yakınındaki Nasib beldesinde muhalif gruplardan İslam Ordusu'nun (Ceyşü'l İslam) eğitim kampına dün gece saatlerinde intihar saldırısı düzenlendi.

Nasib beldesi aktivistlerinden Ebül Musenne el-Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam Ordusu'nun askeri kampının yatakhanesine düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 40'tan fazla yaralı bulunuyor. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyoruz." dedi.

El-Halidi, saldırının, muhaliflerinin rutin eğitimlerinin tamamlamasının hemen ardından düzenlendiğini belirterek "Askeri kampa sadece eğitim alanlar girebiliyor. Saldırgan muhtemelen çevredeki tepelerden sızarak yatakhaneye ulaştı ya da muhaliflerin içerisine karışarak eylemini gerçekleştirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Dera'daki sivil savunma yetkilisi Amer Ebu Zeyd de olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin patlamada yaralanan en az 40 kişiyi çevredeki sahra hastanelerine taşıyacağını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Deraİntihar Saldırısıİslam Ordusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5