Suriye'de kimyasal silah saldırısı kurbanları defnediliyor

HAN ŞEYHUN (AA) - MUHAMMED MİSTO/SELEN TEMİZER - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamında ölen siviller defnediliyor. Yeterli alan bulunmadığı için aynı aileden birkaç cenaze, aynı mezara gömülüyor.

Han Şeyhun sakinleri, kimyasal katliamda kurban verdikleri yakınlarını defnetmeye başladı. Belde mezarlığında yeterli yer bulunamadığı için, aynı aile mensupları bir mezara yerleştiriliyor.

Belde sakinleri arasında dün çıkan "gaz zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin birkaç gün sonra hayata dönebileceği" söylentisi nedeniyle bazı ailelerin kayıplarını defnetmeyi geciktirdiği görülüyor.

Akrabalarının hastanelerde tedavi altına olması nedeniyle sahipsiz kalan bazı cenazelerin definleri belde sakinlerince gerçekleştiriliyor.

Ninesinin cenazesinin başından ayrılmayan kız çocuğunun tüm ailesinin tedavi altında olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından belde merkezindekilerin evlerini terk ettiği, az sayıdaki sivilin de eşyalarını toplayarak güvenli bölgelere geçmeye hazırlandığı gözleniyor.

Rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 kişi de kimyasal maddeden etkilenmişti.



















