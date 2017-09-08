Suriye'de 'Mistura' ve 'Kimyasal Beşşar' protestosu

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Beşşar Esed protesto edildi.

Şam'ın doğusunda, yaklaşık 6 yıldır rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinin Arbin, Sakba, Duma ilçeleri ve Zemelke beldesinde Mistura'ya, önceki günkü "muhaliflerin savaşı kaybettiklerini kabul etmesi gerektiği" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tepki gösterildi.

Göstericiler ayrıca, Esed rejiminin, BM raporunun da teyit ettiği rejimin Han Şeyhun'daki kimyasal silah katliamı nedeniyle yargılanmasını istedi.

Gösterilerde "Mistura, neredeyse rejimin avukatlığını yapıyor. Rejim ne zaman uluslararası olarak suçlu bulunsa, Mistura medyayı karıştırıyor ve boyun eğmemizi istiyor", "Kim, bizim yeniden Beşşar'ı kabul etmemizi isterse Hitler'e Nobel Ödülü verilmesini istiyor sayılır", "Neden Mistura Doğu Guta ve Han Şeyhun halkarının 'Kimyasal Beşşar'ı affetmesini istiyor?" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşındı.

4 Nisan'daki kimyasal silah katliamında en az 100 sivil ölmüş, 500 sivil yaralanmıştı. 21 Ağustos 2014'te ise rejim, Doğu Guta'da kimyasal silah ile bin 400'ün üzerinde sivili katletmişti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 6 Eylül'de sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti.

Bugün Han Şeyhun'da da BM'yi eyleme geçmeye çağıran gösteriler düzenlenmişti.

Muhabir: Mohamad Misto