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Suriye'de muhaliflerin rejim uçağını düşürdüğü iddia edildi

- Suriye'nin Süveyde ili kırsalında askeri muhalif gruplar, rejime ait savaş uçağını düşürüp pilotu esir aldıklarını ileri sürdü

Suriye'de muhaliflerin rejim uçağını düşürdüğü iddia edildi

ANKARA (AA) - Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler, ülkenin güneyindeki Süveyde ili kırsalında Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Usud eş Şarkiye ile Ahmed Abdo muhalif grupları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Süveyde'nin doğu kırsalındaki Vadi Mahmud bölgesinde rejime ait MİG 21 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Uçağın 23 milimetrelik makineli tüfeklerle düşürüldüğü savunulan açıklamada, pilotun esir alındığı ifade edildi.

Rejim ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



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Anahtar Kelimeler:
MİGSuriyeSuveyda
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