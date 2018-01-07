"Suriye'de öldürülen Afgan milisi sayısı 2 bini aştı"

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şii milislerden oluşan Fatimiyyun Tugayları yöneticilerinden Zehir Mücahid, Suriye'deki çatışmalarda ölen Afganların sayısının 2 bini aştığını söyledi.

İran'ın "Besic News" haber kanalına açıklamalarda bulunan Mücahid, Suriye'deki çatışmalarda, İran tarafından gönderilen Afgan milislerinden 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Mücahid, daha önce de Tasnim haber ajansına yaptığı bir açıklamasında, "İran'da Afgan güçlerine yönelik ayrımcılık, 'İranlı şehit' ve 'Afganlı şehit' söylemlerine varacak kadar arttı." eleştirisinde bulunmuştu.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tugayları, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milis birliği olarak tanınıyor.



- İran'ın Afgan ve Pakistan asıllı milisleri



Tahran yönetiminin Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderdiği askeri güçlerinin ana unsurlarını, İranlı milis kuvvetler, Fatimiyyun Tugayları ve Zeynebiyyun Tugayları oluşturuyor.



Rejim saflarında muhaliflere karşı savaşmak için İran tarafından Suriye'ye gönderilen Afgan milislerin oluşturduğu Fatimiyyun Tugayları ile Pakistanlı milislerin oluşturduğu Zeynebiyyun Tugayları bugüne kadar aralarında komutanların da bulunduğu ağır kayıplar verdi.

