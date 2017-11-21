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Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından öldürülen çocuk sayısının 26 bin 446'yı geçtiğini belirtti.

Suriye'de ölen çocuk sayısı 26 bini geçti

ANKARA(AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Suriye'deki çocuklara karşı işlenen hak ihlallerini ele alan rapor yayımladı.

Raporda, Suriye'nin, iç savaşın Mart 2011'de başlamasıyla çocuklara yönelik ihlallerde dünya genelinde ilk sırada olduğuna işaret edildi.

Rapora göre, Esed rejimi ve destekçilerinin 2011'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 bin 631 çocuk öldü.

Suriye'de, Eylül 2015'te rejime hava desteği sağlamak için müdahale eden Rusya'nın saldırılarında ise en az bin 529 çocuğun öldüğü bildirildi.

Raporda, terör örgütü DEAŞ'ın rastgele saldırı ve infazlarında da en az 711 çocuğun hayatını kaybettiği, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Eylül 2014 'ten itibaren düzenlediği saldırılarda en az 723 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ağın raporunda, terör örgütü PKK/PYD'nin, en az 127 çocuğu öldürdüğü ve 503 çocuğu da alıkoyduğu kaydedildi.

Rapora göre, askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların rejim güçleriyle çatışmalarında en az bin 24 çocuk öldü.

Raporda, en az 701 çocuğun ise bilinmeyen gruplar tarafından öldürüldüğü vurgulandı.

3,2 milyon çocuk eğitim alamıyor

Raporda, ülkedeki iç savaşın en büyük mağdurunun çocuklar olduğu belirtilirken neredeyse 7 yıldır devam savaş yüzünden yaklaşık bin 378 okul ve kreşin yerle bir olduğu ve 3,2 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı öne çıkarıldı.

Rapora göre, Esed rejiminin saldırılarında en az bin 147 okul ve kreş, Rusların Suriye'ye müdahalesinden sonra da en az 144 okul yerle bir edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ise bomba yüklü araçlarla en az 19 okulu hedef aldığı belirtilen raporda, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerin 23 Eylül 2014'ten itibaren en az 23 okulu bombaladığı bildirildi.

Çocukların silah altına alınması

Ağın raporunda, rejim güçleri ve PKK/PYD terör örgütünün çocukları silah altına alması da en önemli hak ihlali olarak değerlendirildi.

Raporda, "Suriye rejimi 14 yaşını doldurmuş küçük yaştakilerini silahlandırıyor, ailelerin maddi ihtiyaçlarını bilen rejim bu durumu kullanıyor. Rejimin kan kaybetmesinin ardından, rejime bağlı yerel milisler 18 yaşından küçükleri saflarına katmaya başladı. Tahminlerimize göre, yerel milislerin saflarında en az 349 çocuk bulunuyor. " ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Adham Kako

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