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"Suriye'de PKK, Esad devletine dayanan otoriter bir rejim kurdu"

- Londra merkezli "The Henry Jackson Society" kuruluşu, terör örgütü PKK/PYD'nin yapısı ile Türkiye, Suriye ve Avrupa'daki eylemlerine ilişkin rapor yayımladı - Rapordan: - "PKK, PCDK, PYD/YPG ve PJAK, hepsi resmen KCK'nın uluslararası siyasi şemsiyesinin parçaları. KCK'yı oluşturan parçalar, PKK'nın bağlı örgütleri ya da yan kuruluşları, kardeş kuruluşları değil" - "Onlar, organik olarak aynı organizasyonun, aynı üyeliği, ideolojiyi, Abdullah Öcalan'ın ve PKK'nın Kandil'deki karargahındaki yardımcılarının tam otoritesi altındaki komuta sisteminin bütünlenmiş parçaları" - "PYD, Erbil ile ilişkisi olanlar dahil, diğer tüm Kürt siyasi organizasyonları ve aktivistleri acımasızca bastırarak, çoğunlukla Esad devletine dayanan otoriter bir rejim kurdu" - "Koalisyon bundan sonra (2014'ten sonra PKK/PYD'ye) YPG devletçiğinin hızlı genişlemesine imkan verecek şekilde DEAŞ'ı Arap çoğunluğun yaşadığı alanlardan dahi çıkarmak için hava desteği, para, silah ve istihbarat vermeye devam etti"


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Anahtar Kelimeler:
"The Henry Jackson Society"KCKPKK/PYDSuriye
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