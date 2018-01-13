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Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur'dan uzaklaştırılıyor

Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresinde yaşanan çatışmalarda Esed güçlerinin geri çekilmesi sürüyor.

Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur'dan uzaklaştırılıyor

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ile çatışan Beşşar Esed ve destekçileri, geri çekilmeye devam ediyor.

İdlib'deki çatışmalar Ebu Zuhur havaalanı çevresinde yoğunlaştı

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve İran kontrolündeki silahlı gruplar, bölgenin güney ve güneydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, karşı saldırılarında Ebu Zuhur askeri havaalanının güneyindeki El Huveyin, Tel Marak ve El Hamadaniye siloları ile Rabia ve Talab El Dübşiyye köylerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, hafta içi bir kilometre yakınına ulaştıkları havaalanının yaklaşık 6-7 kilometre uzağına çekilmiş oldu.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri, bölgede devam ediyor.

Muhabir: Eşref Musa, Levent Tok, Burak Karacaoğlu

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