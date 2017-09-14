Suriye'de tekerlekli sandalyelere güneş enerjili çözüm

İDLİB (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriye'de çoğunlukla savaşın engelli bıraktığı bireylerin kullandığı ancak elektrik sıkıntısı nedeniyle çalışmayan akülü tekerlekli sandalyelere güneş panelleri ile çözüm bulundu.

Suriye'de uzun süredir devam eden savaş, binlerce insanı tekerlekli sandalyeye mahkûm bıraktı. Elektriklerin sık sık kesilmesi ve jeneratörlerin az bulunması nedeniyle akülü sandalyeler çalışamayınca engelli vatandaşların hayat yükü daha da arttı.

Bu duruma çözüm arayan muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib'in Maaret Numan ilçesinden bir elektrik mühendisi, savaşın acı yüzünün bedenlerine yansıdığı vatandaşlar için güneş panelli tekerlekli sandalyeler geliştirdi.

Bu sayede elektrikle değil güneş enerjisiyle çalışan sandalyelerin yolda kalma sorunu aşılmış oldu.

Maliyeti 150-200 doları bulan güneş enerjili sandalyelere bölgede rağbet gösterilirken, imkânların kısıtlılığı diğer kentlere yayılmasını engelliyor.

- Engelli arkadaşının derdine çare buldu

Güneş panelli sandalyeleri geliştiren mühendis Ahmed Culag, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir gün engelli arkadaşlarımızdan İyad Kablavi ile karşılaştım. Elektrik kesintileri nedeniyle zorluk çektiğini, jeneratör de pek bulunmadığı için akülü sandalyesini şarj edemediğini anlattı. Onun gibi engelli kardeşlerimizin sıkıntı yaşadığını duyduğumda buna bir çözüm bulmak gerektiğini düşündüm." dedi.

Arkadaşına sorunu çözeceğine dair söz verdiğini belirten Culag, "Bir güneş paneli bularak sandalyeye monte ettim. Güneşe çıkardığımızda sandalyenin çalıştığını test ettim. Sandalye, güneş oldukça çalışıyor." diye konuştu.

Bölgedeki engellilerin sandalyelerine güneş panellerini ücretsiz yerleştirdiğini aktaran Culag, "İnsani yardım kuruluşlarına, muhaliflerin kontrolündeki tüm bölgelerde bulunan engellilere yayılması ve daha fazla insanın faydalanması için projeye destek verme çağrısında bulundum." ifadelerini kullandı.

- "Artık yanımda refakatçi olmasına gerek yok"



Projeye vesile olan İyad Kablavi ise "Hava saldırısı nedeniyle vücudumun bir bölümü felç kaldı. İlk etapta tekerlekli sandalye bulana kadar birkaç ay yatalak kaldım. Daha sonra sandalye bulduk ama elektrik sıkıntısı nedeniyle pek çalışmıyordu, yolun ortasında bir anda duruyordu." dedi.

Güneş panelleri konulduktan sonra böyle bir sıkıntı yaşamadığını, rahatça istediği yere gittiğini belirten Kablavi, "Artık yanımda refakatçi olmasına gerek yok. Sandalyenin yolda kalmasından korkmuyorum." ifadelerini kullandı.