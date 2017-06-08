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Suriye'de terörden temizlenen bölgeye koordinatör müftüler

- Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen bölgede, Diyanet İşleri Başkanlığınca 4 koordinatör müftü görevlendirildi - Gaziantep ve Kilis müftü yardımcılarından oluşan koordinatör müftüler, camilerin onarım çalışmaları ve 467 Suriyeli imamın eğitimlerini takip ediyor

Suriye'de terörden temizlenen bölgeye koordinatör müftüler

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - Diyanet İşleri Başkanlığınca, ümmet bilincini geliştirmek adına, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen bölgedeki çalışmaları takip etmek için koordinatör müftüler görevlendirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen bölgede Suriyeli vatandaşların iyi bir din hizmeti alabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda El Bab, Cerablus, Azez, Mare ve Rai gibi terör unsurlarından temizlenen bölgelerde camilerin hasar tespiti yapıldıktan sonra 60 ibadethanenin onarımı ramazan öncesinde tamamlandı. Bab'da bin 500 kişilik bir camiyi ibadete açan kurum tarafından 42 camide çalışmalar sürdürülüyor.

- 61 Suriyeli imama Türkiye'de eğitim

Ümmet bilincini geliştirmek adına bölgedeki çalışmalarını geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suriye Alimler Birliği ile iş birliği içinde bölgede görev yapacak 467 Suriyeli imam çeşitli mülakatlardan geçirilerek belirlendi.

Bu imamlardan 21'i Gaziantep'te, 40'ı Kayseri'de düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Bölgede görevlendirilen 467 Suriyeli imamın tamamına aynı eğitimin verilmesi hedefleniyor.

Diyanet İşleri Bakanlığınca, Suriyeli imamların eğitimleri ve camilerdeki onarım çalışmalarının yerinde takip edilmesi için 4 koordinatör müftü görevlendirildi. Gaziantep ve Kilis müftü yardımcılarından oluşan koordinatör müftüler, Suriyeli imamların Kayseri ve Gaziantep'teki eğitimleri için ulaşımdan konaklamaya tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Suriye içindeki kamplarda da din hizmetlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 50 bayan Kur'an kursu öğreticisi görevlendirildi.

Öte yandan, Suriyeli imamların eğitimlerinin tek bir merkezde yapılması için harekete geçen Başkanlık tarafından Gaziantep'te bir eğitim merkezi kuruldu. Merkezin gelecek günlerde hizmete açılması planlanıyor. Eğitim merkezinde aynı anda 100 Suriyeli imamın eğitim alması sağlanacak.



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"Fırat Kalkanı Harekatı"Diyanet Işleri BaşkanlığıMüftüSuriyeli Imamlar
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