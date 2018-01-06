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Suriye'de yaşadığı işkenceleri kitapta anlattı

- Suriye'de 15 yıl avukatlık yapan, iç savaşta rejim güçlerince tutuklandıktan sonra cezaevinde 3 yıl işkence gören Samir Tlas, yaşadığı acı hatıraları "Hapishane Cehenneminden Kaçış" adlı kitapta topladı - Kitabı Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Tlas: - "Ömrümde yaşadığım en korku dolu 3 yıldı. O günleri anlatmaya kelimeler yetmez ancak orada yaşananların bilinmesi için anılarımı kaleme döktüm"

Suriye'de yaşadığı işkenceleri kitapta anlattı

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'de 15 yıl avukatlık yapan, iç savaşta rejim güçlerince tutuklandıktan sonra cezaevinde 3 yıl işkence gören 40 yaşındaki Samir Tlas, yaşadığı acı dolu günleri yazdığı kitapta anlattı.

Şam'da katıldığı gösteriler nedeniyle rejim askerince gözaltına alınan ve 2 askeri cezaevinde 3 yıl tutuklu kalan Tlas, 2014'te muhalifler ile rejim arasındaki esir değişim takasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Açlık, elektrik verilmesi, dayak gibi işkenceler ve hastalıkla 3 yıl mücadele eden evli ve 3 çocuk babası Tlas, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

Tlas, 3 yıl boyunca yaşadığı işkence günlerini kitaplaştırmak için Reyhanlı'da çalışarak 130 sayfalık ''Hapishane Cehenneminden Kaçış'' adlı kitap yazdı. Kitap Arapça, Türkçe ve İngilizceye çevrildi.

Kendisi gibi cezaevlerinde işkence gören soydaşlarına da destek olmaya çalışan Tlas, AA muhabirine, haksızlıklar karşısında tepkisini ortaya koymak isterken tutuklandığını anlattı.

Avukat olarak haksızlıklar karşısında sessiz kalamayacağını vurgulayan Tlas, "Kimsenin canına ve malına karşı bir zararlı eylem içinde olmadığım halde tutuklandım. Rejime ait iki farklı askeri cezaevinde tutsak kaldım.'' dedi.

Tlas, ömrünün en kötü 3 yılını cezaevinde geçirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kaldığım askeri cezaevlerinde açlık, elektrik verilmesi, dayak ve hastalıkla mücadele ettim. Asla umudumu kaybetmedim. Ölüm her an yanı başımızdaydı, Allah'ın izniyle kurtulduk. Cezaevinden çıktıktan sonrası da tam anlamıyla bir kabustu. Yaşadığımız ev, mahalle yerle bir olmuştu. Yaşayacağımız bir yer kalmamıştı. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra Türkiye'ye sığındım. O günleri anlatmaya kelimeler yetmez ancak orada yaşananların bilinmesi için anılarımı kaleme döktüm ve bu kitap ortaya çıktı."

Tlas, kendisi gibi Suriye'de cezaevlerinde işkence görenlerle buluşup neler yapabileceklerini konuştuklarını belirterek, "İnşallah ülkemdeki cezaevlerinde hiç kimse kalmaz, oralar cehennemden farksız.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
IşkenceReyhanlıSuriye
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