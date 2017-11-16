Suriye'deki 2 milyon kişi

HATAY (AA) - Cem Genco - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen battaniye, giysi, kömür ve soba gibi yardım malzemelerinin 2 milyon Suriyeliye ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinde hayırseverlerin bağışladığı yardımlar, Reyhanlı'daki lojistik merkezinde gerekli tasnifler yapıldıktan sonra Suriyelilere ulaştırılıyor.

Tır ve kamyonetlere yüklenen insani yardım malzemeleri, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderiliyor.

Merkezde hazırlanan ekmek, gıda, su, kumanya, battaniye, giysi, soba ve kömür gibi yardım malzemeleri, Suriye'nin İdlib, Hama, Lazkiye, Halep kırsalı ve Türkiye sınırındaki kamplardaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla Suriye'de şartların daha da kötüleştiğini belirten Tosun, ''İç savaş yüzünden canlarını kurtarmak için kendi ülkesinde daha güvenli noktalara giden ailelerin, kış ayını daha rahat geçirmeleri için kolları sıvadık. Reyhanlı'daki lojistik merkezimizde yoğun bir mesai harcıyoruz.'' dedi.

Çadırda geçen zorlu kış

Tosun, Suriye'de 6 yıldır kış yardımlarına ara vermeden devam ettiklerini, bu yıl da aynı çalışmayı sürdüreceklerini, geçtiğimiz yıl 1 milyon 500 bin kişiye ulaştırdıkları kış yardımlarını bu yıl 2 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tosun, şunları kaydetti:

"Merkezde hazırlanan ekmek, battaniye, giysi, gıda, su, soba, kömür ve kumanyalar İdlib, Hama, Lazkiye, Halep kırsalı ve Türkiye sınırındaki kamplardaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Soğuk kış günlerinin sıcak geçmesi için hayırseverlerin bağışlarını zaman kaybetmeden ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz. 'İç savaşın derinden etkilediği binlerce Suriye halkı bu yıl da kışı çadırlarda geçirecek. Soğuk hava özellikle çocuk ve yaşlıları etkiliyor ve bununla birlikte hastalıklar da baş gösteriyor. Havalar daha da kötüleşmeden Suriye'deki insanların yaralarına biraz olsun merhem olmak istiyoruz. En azından kışın soğuk ve hastalık dolu günlerinin onlar için mutlu ve tebessümlü geçmesini umut ediyoruz. "