Suriye'deki ailelere kumanya desteği

HATAY (AA) - Suudi Arabistan merkezli Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi tarafından temin edilen iftarlık kumanyalar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaraları sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkede mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana insanların yanında olduklarını anlatan Yemelek, "Yurt içi ve yurt dışından gelen bağışlar da bölgeye ulaştırmayı sürdürüyoruz. Suudi Arabistan merkezli Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezince gönderilen 62 bin iftarlık kumanya, Suriye'nin İdlib, Hama, Halep kırsalı ile Türkiye sınırına yakın kamplara dağıtılıyor." diye konuştu.

Yemelek, merkez tarafından Suriye'de abluka altında bulunan Doğu Guta bölgesinde her gün 4 bin kişiye iftar verildiğini kaydetti.