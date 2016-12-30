Suriye'deki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor

HALEP/İDLİB (AA) - Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulanıyor.



Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek gece yarısı başlayan ateşkes devam ediyor.



AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendi.



Rejim güçleri saldırılarda muhaliflere karşı top ve havan gibi ağır silahlar kullanırken, hava saldırısı gerçekleşmedi.



Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı.



Yerel kaynaklar, ateşkesin rejim güçlerinin bazı ihlallerine rağmen büyük ölçüde korunduğunu bildirdi.