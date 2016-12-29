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Suriye'deki ateşkes mutabakatı

- Rejim ordusu gece yarısı itibarıyla ateşkes ilan ettiğini açıkladı

Suriye'deki ateşkes mutabakatı

ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu, geceyarısı başlamak üzere ülke genelinde ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rejim ordusu, Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında, saat 00.00'dan itibaren tüm çatışmalara son vererek ateşkes ilan edeceğini bildirdi.

Açıklamada, "DEAŞ ve Nusra Cephesi ile onlara bağlı terör gruplarının ateşkes dışında tutulacağı" ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık bir saat önce Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına varıldığını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da çatışan tarafların ateşkes için mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Ankara ve Moskova, 13 Aralık'ta Halep kent merkezinin doğusunda ateşkes ve yerel nüfusun tahliye edilmesi için anlaşmıştı. 22 Aralık'ta sona eren tahliye sürecinin ardından, iki ülke ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri plan üzerinde mutabakat sağlamıştı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
AteşkesSuriye
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