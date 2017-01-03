Suriye'deki ateşkes sürecinde İran

TAHRAN (AA) - İran'da Suriye'deki son gelişmeler ve ateşkes sürecinde, Türkiye ve Rusya'nın işbirliği ön plana çıkarken "İran'ın dikkate alınmaması", tartışmalara yol açtı.

Ateşkes sürecinde Türkiye'nin etkisini görmek ve göstermek istemeyen İran medyasındaki bazı kalem sahiplerine rağmen, İran'ın anlaşma masasında renginin zayıflamasından rahatsız olan görüş sahipleri, "Türkiye-Rusya işbirliğinin İran'ı dışarıda bıraktığını" değerlendiriyor.

İran medyasında 3 gün önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesi, Ruhani'nin, "Ateşkes, İran, Rusya ve Suriye'nin çabalarıyla gerçekleşmiştir." şeklinde yansıtılmış, Türkiye'ye yer verilmek istenmemişti.

Bununla birlikte, İran'ın resmi ajansı İRNA, bu telefon görüşmesini Putin'in ağzından, "Suriye'deki ateşkesin garantörleri, İran, Rusya ve Türkiye'dir" şeklinde görmüştü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski büyükelçisi Seyyid Ali Hurrem, reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ndeki makalesinde, "Rusya'nın Suriye'deki uygulamaları, Türkiye'yle işbirliği ve İran'ı görmezden gelmesi, bu ülkenin İran'ı hiç ciddiye almadığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

- "Rusya, İran'ı ciddiye almıyor"

Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nimet Ahmedi, Dünyay-ı İktisat internet haber sitesinde durumu, "İki sandalyeli Suriye kumar masasında oturan Rusya ve Türkiye, kazan-kazan oynamaya başladılar." şeklinde yorumladı.

Ahmedi yazısında, "Türkiye, Suriye savaşında yükünü tuttu ve tutuyor. Peki İran nerede? Kutsal türbe savunucuları (İran asker ve milisleri) canlarını İran tarafı müzakere masasında olmasın diye mi verdiler?" diyerek İran yönetimini eleştirdi.

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki son gelişmelerdeki rollerine işaret eden Ahmedi, "Rusya ve Türkiye ateşkesin garantörü oldular. Bunca yıl Suriye'de çabalayan İran bu kırılma döneminde nerede? Beşşar Esed bu işin neresinde?" ifadelerini kullandı.