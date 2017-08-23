Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri için Amman'da merkez

MOSKOVA (AA) - Suriye’nin güneyinde kurulan gerilimi düşürme bölgelerine ilişkin ortak gözlem merkezinin Ürdün’ün başkenti Amman’da faaliyete geçtiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD, Rusya ve Ürdün arasında varılan anlaşma kapsamında, Suriye’nin güneyinde kurulan gerilimi düşürme bölgelerine ilişkin ortak gözlem merkezinin Amman’da faaliyete geçtiği belirtildi.
Gözlem merkezinin Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ve Kuneytire şehirlerindeki ateşkesi kontrol edeceği vurgulanan açıklamada, merkezin aynı zamanda bölgeye insani yardımların ulaşımında da destek sağlayacağı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temmuz ayında Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması için ABD ve Rusya arasında anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.