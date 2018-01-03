Suriye'deki cezaevi mağdurları bir araya geldi

HATAY (AA) - Suriye'de farklı cezaevlerinde değişik zaman dilimlerinde kendileri veya yakınları tutuklu kalan, işkence gören, aralarında kadınların da olduğu Suriyeliler, yaşananlara dikkati çekmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya geldi.

Savaş mağdurlarına, Reyhanlı'da düzenlenen programda Suriye'de yaşanan işkence ve cezaevi günlerinin yer aldığı video sunum yapıldı. Yaklaşık bir saat süren sunum sırasında duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl tutuklu kalan eşini, işkenceler nedeniyle kaybeden, aynı cezaevinde kendisi de 7 ay hücrede tutulan Muna B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan işkencelere dikkati çekmek için toplandıklarını söyledi.

Ülkelerindeki cezaevlerinin suçsuz insanlarla dolu olduğunu belirten Muna B, ''Suriye'de çok zor ve acı dolu günler yaşadık. Benim gibi birçok soydaşım aynı kaderi yaşadı. Eşim de 2 yıl tutuklu kaldığı cezaevinde gördüğü işkenceler yüzünden hayatını kaybetti.'' dedi.

Cezaevlerinde işkence gören ve Reyhanlı'da yaşam süren 70 kişinin olduğunu ifade eden Muna B, ''Yaşamla ölüm arasında gidip geldik. Birçoğumuz esir takasıyla kurtuldu. Şimdi Türkiye'de güven içinde yaşıyoruz. Ülkemizi unutmuyoruz, kalbimiz ve aklımız orada, halen cezaevlerinde tutuklu insanlar var, onların yaşadıkları acıları dile getirmek için bir ara geldik.'' diye konuştu.

Açlık, dayak, hastalık, elektrik verilmesi gibi birçok işkencelere maruz kaldıklarını aktaran Muna B, şöyle konuştu:

''Bugün burada Suriye'nin farklı cezaevlerinde kalmış kardeşlerimizle toplandık. Amacımız bizim gibi halen tutuklu insanların sesleri olmak. Şu an oralarda olanların neler çektiklerini çok iyi anlıyoruz. İnşallah Suriye'deki hiçbir cezaevinde tutuklu kalmaz. Yaşanan drama sessiz kalmamak için cezaevi günlerinin yer aldığı video sunum yaptık. Bizim için izlemesi çok kötü ve acıydı. Allah'a şükürler olsun hayattayız. Ülkemizde bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Kardeşlerimizin daha fazla acı çekmesini istemiyoruz.''







