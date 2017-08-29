Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep şehrine bağlı Çobanbey ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan biri çocuk 3 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan Fuat İsmail, Nevra Huveç ve Raşit Mahmud yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırda yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.