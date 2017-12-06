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Suriye'deki iç savaşın kasım ayı bilançosu

- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), kasım ayı boyunca çoğunluğu Esed rejimi tarafından 38'i çocuk 68'i kadın en az 569 kişinin tutuklandığını veya alıkonulduğunu bildirdi

Suriye'deki iç savaşın kasım ayı bilançosu

İSTANBUL (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de kasım ayında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tutuklanan ve alıkonulan kişi sayısının en az 569 olduğunu açıkladı.

SNHR, Suriye'deki iç savaşta çatışan farklı gruplar tarafından tutuklanan kişiler hakkında kasım ayı raporunu yayımladı.

Suriye rejiminin, 28'i çocuk, 61'i kadın 422 kişiyi tutukladığı kaydedilen raporda, terör örgütü PKK/PYD'nin 3'ü çocuk, 3'ü kadın 76 kişiyi, terör örgütü DEAŞ'ın ise 4'ü çocuk, 2'si kadın 29 kişiyi alıkoyduğu ifade edildi.

Raporda, askeri muhaliflerin 2'si kadın 24 kişiyi, Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (Şam Kurtuluş Kurulu) ise 18 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Şam kırsalının 138 kişiyle, ülke genelinde tutuklamaların yaşandığı yerler arasında birinci sırada bulunduğu aktarıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi konusunu ayrıntılı olarak ele almış, ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Taraflar, bu konu üzerinde çalışmayı sürdürme kararı almıştı.

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