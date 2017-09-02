Suriye'deki kuşatma bölgelerinde kurban sevinci

HATAY (AA) - İHH, Suriye’de rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta ve Kuzey Humus kırsalındaki sivilleri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, kuşatma bölgelerinde yaşayanlar için hayırseverler tarafından bağışlanan 745 kurban hissesinin kesim işlemlerini dün itibariyle tamamladıklarını bildirdi.

Yardım ekiplerinin Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta ve Kuzey Humus kırsalında da kurban eti dağıtımlarına başladığını belirten Yemelek, ''Bu bölgelerdeki insanların yıllardır dış dünyayla irtibatları kesildi. Biz sadece bayram gibi dönemlerde onlara yardım ulaştırmıyoruz. Aynı zamanda çok sert koşullarda devam eden kuşatmayı delerek bölgedeki sivillerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu yıllardır kuşatma altında tutulan bölge halkı için umut oluyor.'' dedi.

Yemelek, Suriye genelinde 7 bin 490 hisse kurban kestiklerini ifade ederek, ''İdlib, Halep, Hama kırsallarının yanı sıra kuşatma altında bulunan Kuzey Humus kırsalı ve Doğu Guta’da kurban eti dağıtımlarımız devam ediyor. Bu yardımların gerçekleşmesinde katkısı olan tüm hayırseverlere Suriyeli mazlumlar adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.