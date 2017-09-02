Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Suriye'deki kuşatma bölgelerinde kurban sevinci

HATAY (AA) - İHH, Suriye’de rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta ve Kuzey Humus kırsalındaki sivilleri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı.İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, kuşatma...

Suriye'deki kuşatma bölgelerinde kurban sevinci

HATAY (AA) - İHH, Suriye’de rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta ve Kuzey Humus kırsalındaki sivilleri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, kuşatma bölgelerinde yaşayanlar için hayırseverler tarafından bağışlanan 745 kurban hissesinin kesim işlemlerini dün itibariyle tamamladıklarını bildirdi.

Yardım ekiplerinin Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta ve Kuzey Humus kırsalında da kurban eti dağıtımlarına başladığını belirten Yemelek, ''Bu bölgelerdeki insanların yıllardır dış dünyayla irtibatları kesildi. Biz sadece bayram gibi dönemlerde onlara yardım ulaştırmıyoruz. Aynı zamanda çok sert koşullarda devam eden kuşatmayı delerek bölgedeki sivillerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu yıllardır kuşatma altında tutulan bölge halkı için umut oluyor.'' dedi.

Yemelek, Suriye genelinde 7 bin 490 hisse kurban kestiklerini ifade ederek, ''İdlib, Halep, Hama kırsallarının yanı sıra kuşatma altında bulunan Kuzey Humus kırsalı ve Doğu Guta’da kurban eti dağıtımlarımız devam ediyor. Bu yardımların gerçekleşmesinde katkısı olan tüm hayırseverlere Suriyeli mazlumlar adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bayram
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5