Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım

BALIKESİR/YALOVA (AA) - Balıkesir ve Yalova'da, Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan 5 tır ve bir kamyon yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediye olarak Haleplilere yardım kampanyası başlattıklarını ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştıklarını söyledi.

Bahçavan, şu anda 4 tır ve bir kamyon dolusu yardım malzemesi topladıklarını belirterek şunları aktardı:

"Halkımızdan genelde kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri şeklinde yardım malzemeleri topladık. Dursunbey halkı 7'den 70'e her zaman olduğu gibi şu anda da üzerine düşen vazifeyi yaptı. Okul harçlığını veren öğrenci kardeşlerimiz bile oldu. Köylerimizden merkezimizden yoğun bir şekilde bu kampanyaya katılım oldu. Tabii İHH ile görüşme sağlayarak yardım malzemelerinin yerine ulaştırılması konusunda destek istedik. Onlar da bizleri kırmadı ve bu yardım kampanyasını İHH ile birlikte yürüttük. Dursunbeyli hemşehrilerime yardımları için teşekkür ediyorum."

İlçe Müftüsü Mehmet Atlı'nın yaptırdığı duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan araçlar, konvoy halinde bölgeye uğurlandı.

- Yalova

Yalova'da da Suriye'deki iç savaş mağdurları için hazırlanan 31'inci tırın bölgeye gönderilmesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği Başkanı Sabri Kan, törende yaptığı konuşmada, yardımın AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü'nün girişimiyle toplandığını ifade etti.

Kan, gönderilecek unların, mağdur insanların ekmek ihtiyacını karşılayacağını dile getirerek "Şu tır, Allah'a şükürler olsun o bölgedeki 6 tane mülteci kampının 3 günlük ekmeğini karşılayacak." diye konuştu.

Güçlü ise yardımların toplanması için ellerinden geleni yaptıklarını aktararak "Her gün orada 45 bin kişiye ekmek çıkıyor. Burada bir nebze de olsa katkımız olursa o kadar iyi. Biz bunu güvendiğimiz bir kurum olan İHH ile gönderiyoruz. 10-15 gün sonra bir ikinci yardım tırının hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak'ın da katıldığı törenin ardından yardım tırı, dualarla bölgeye uğurlandı.







