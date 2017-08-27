Suriye'den Ürdün'e sızma girişimi engellendi

AMMAN (AA) - Ürdün askerlerinin, Suriye'den gelen ve uyuşturucu taşıyan 6 kişinin ülkeye sızma girişimini engellediği, bunlardan "çatışma kurallarının tatbik edilmesi sonucu" yaralanan 2'sinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ürdün ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, uyrukları hakkında bilgi verilmeyen 6 kişinin, Suriye topraklarından Ürdün'e sızma girişiminin bertaraf edildiği belirtildi.
"Çatışma kurallarının tatbik edildiği" ifade edilen açıklamada, yaralanan 2 kişinin gözaltına alındığı, diğerlerinin ise Suriye tarafına kaçtığı aktarıldı.
Ülkeye sızmaya çalışan kişilerin uyuşturucu maddeler taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, bölgede yapılan kontrolün ardından 225 bin adet captagon uyuşturucu hap ile 189 paket esrar bulunduğu kaydedildi.
Suriye ile 375 kilometreden fazla kara sınırı bulunan Ürdün'de, yarısı mülteci statüsünde 1 milyon 300 binden fazla Suriyeli yaşıyor.