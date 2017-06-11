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Suriye'den Ürdün'e sızma girişimi

- Tenef Sınıf Kapısı'ndan Ürdün'e sızmaya çalışan beş kişi öldürüldü

Suriye'den Ürdün'e sızma girişimi

AMMAN (AA) - Suriye'den Ürdün'e sızma girişiminde bulunan 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınır muhafızları son 72 saat içerisinde Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tenef Sınır Kapısı'na yaklaşmaya çalışan 9 araca angajman kuralları kapsamında ateş açıldığı ve araçların Suriye topraklarına doğru geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, olaydan kısa süre sonra bir araç ve iki motosikletle birlikte tekrar sızmaya çalışan kişilere yönelik sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

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5 Kişi öldüTenef Sınır KapısıÜrdün-Suriye Sınırı
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