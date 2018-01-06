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Suriyeli 100 yetim çocuk hayatlarında ilk kez sinemaya gitti

Hatay'daki barınma merkezinde kalan Suriyeli 100 yetim çocuk hayatlarında ilk kez sinemaya gitti.

Suriyeli 100 yetim çocuk hayatlarında ilk kez sinemaya gitti

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesindeki barınma merkezinde kalan Suriyeli yetim çocuklar, ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Suriyelilerin kaldığı Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni ziyareti sırasında, bazı yetim çocukların hiç sinemaya gitmediklerini öğrenince etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.

Bu kapsamda Suriyeli 100 yetim çocuk, düzenlenen programla üç grup halinde hayırsever bir iş adamının sponsorluğunda merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürüldü.

İlk kez sinemayla tanışan çocuklar, sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı.

"Ferdinand" isimli çizgi filmi izleyen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Altınözü Kaymakamı Uygur, etkinliğin çocuklar için bir ilk olduğunu ve büyük bir farkındalığa vesile olduklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz, ülkelerinin kapılarını bize açtı"

Barınma merkezindeki yetim çocuklardan sorumlu Suriyeli Ayşe Kaskus ise çocukların farklı bir gün geçirdiğini belirterek "Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrıca çok teşekkür ediyoruz, ülkelerinin kapılarını bize açtı. Türk halkı bizim kardeşimiz. Allah herkesten razı olsun." dedi.

"Bizlere kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti devletine çok teşekkür ederiz"

Çocuklardan Reciye Ramadan ise ilk kez sinemada film izlediğini anlattı.

Ülkesini çok özlediğini ifade eden Ramadan, "Bizlere kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti devletine çok teşekkür ederiz. Suriye’de savaş var ve bu savaş artık bitsin." diye konuştu.

Yetim çocuklar sinema etkinliğinin ardından alışveriş merkezinde yemek yiyip oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Muhabir: Recep Dağdelen

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