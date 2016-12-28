Suriyeli 3 çocuk yangında öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bir evde çıkan yangında, Suriyeli 3 çocuk yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde bir mermer firmasına ait iki katlı çiftlik evinde kalan Suriyeli anne Iman Bazzara, çalışmak için evin bahçesine indi.

Bu sırada evde bulunan 3 yaşındaki Farah Azizi, 5 yaşındaki Abdulrezzak Azizi ve 8 yaşındaki Merva Azizi'nin bulunduğu odadaki odun sobasından yangın başladı. Durumun fark edilmesi üzerine çocuklar evden çıkarıldı.

Dumandan zehirlendikleri belirlenen çocuklar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kavaklıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklar, hastanede yaşamını yitirdi.

Evde çıkan yangın, vatandaşlar ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anne ve çocuklarının geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu ve diğer iki kardeşlerinin yangın sırasında okulda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



