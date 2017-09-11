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Suriyeli 305 mülteci Güney Kıbrıs Rum kesimine geldi

- Polis, Suriyeli 305 mülteciyi Rum kesimine taşıyan iki tekneden 2 kişiyi gözaltına aldı - Türk sahil güvenlik ekipleri, 300'den fazla Suriyeli mülteciyi durdurdu

Suriyeli 305 mülteci Güney Kıbrıs Rum kesimine geldi

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum kesiminde polis, 305 Suriyeli mülteciyi Rum tarafının kuzeybatı sahiline taşıyan iki tekneden birinin kaptanı ile göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Polis sözcüsü Michalis Ioannou, Güney Kıbrıs Rum kesimine Suriyeli 202 erkek, 30 kadın ve 73 çocuk mültecinin geldiğini belirterek, bunun, Kıbrıs Rum kesimine tek bir günde ulaşan en fazla mülteci sayısı olduğuna dikkati çekti.

Ioannou, mültecilerin dün Mersin'den hareket ettiğini söyledi.

Teknedeki bir kadın ve yeni doğan bebeğinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Suriyeli mülteciler, yolculuk için kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar ödeme yapıldığını belirtti.

Yolculardan bazıları Kıbrıs'taki akrabalarında kalma arzusunu dile getirirken, bazıları da Almanya ya da İskandinav ülkelerine gitmek istediklerini ifade etti.

- Türkiye'de 300'den fazla Suriyeli mülteci durduruldu

Türkiye'de sahil güvenlik ekipleri, İstanbul'un Karadeniz sahili açıklarında 93 Suriyeli ve 1 Afgan mültecinin bulunduğu isimsiz bir balıkçı teknesini durdurdu.

Yetkililer, kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir Türk vatandaşını da gözaltına aldı.

Türk yetkililer, ayrıca dün geç saatlerde sahil güvenlik botlarının, Karadeniz'de iki ayrı mülteci girişini önlendiğini açıkladı.

İçinde 68 Suriyeli mülteci ve 2 İranlı ile kaçakçı olduğu ileri sürülen bir Türk vatandaşının bulunduğu tekne Bulgaristan'ın doğusunda durduruldu.

Öte yandan, Türk sahil güvenlik görevlileri, Romanya'nın doğusunda bir balıkçı teknesinde 149 Suriyeli mülteci ve 2 Ukraynalıyı durdurdu.

Mülteciler ve şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Kırklareli'nin kuzeybatısına getirildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016'nın mart ayında Avrupa'ya mülteci akışının önüne geçmeyi öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmadan önceki yıl, bir milyon kişi denizi geçmiş, yolculuk boyunca yüzlerce kişi boğulmuştu.



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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum KesimiSuriyeli Mülteci
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