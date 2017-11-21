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Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci

Suriye'de evine varil bombası isabet etmesi sonucu sol bacağını kaybetmesinin ardından Şanlıurfa'ya sığınan Ahmed el-Muta, 6 yıldır beklediği protezine kavuştu.

Suriyeli Ahmed'in protez bacak sevinci

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Suriye'deki iç savaşta evine varil bombası isabet etmesi sonucu sol bacağını kaybetmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Ahmed el-Muta, 6 yıldır beklediği protezine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği ve Kuveyt merkezli Beyt-ül Zekat Kurumunun ortak girişimiyle Şanlıurfa'da açılan ortez-protez merkezinde, Suriye'deki iç savaşta engelli hale gelenlere destek veriliyor.

Ülkesinde sulama kanallarında çalışan Ahmed el-Muta (48), Deyrizor kentinde 6 yıl önce varil bombasıyla düzenlenen saldırıda sol bacağını kaybedince Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleymanşah Konaklama Tesisi'nde 9 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Muta, yıllardır özlemini çektiği protez bacağa kavuşmak için ortez-protez merkezine başvurdu.

Merkezdeki doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muta'ya protez takılmasına karar verildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Protez takılma anında sevinç ve hüznü bir arada yaşayan Muta, gözyaşlarına hakim olamadı. Doktorlar bir taraftan protez takarken bir taraftan da Muta'yı teselli etmeye çalıştı. Muta, protez bacağını daha iyi kullanabilmek için de egzersizlere başladı.

Muta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki savaşın kendisi gibi birçok kişinin hayatını altüst ettiğini söyledi.

Evlerine isabet eden bombayla hayatının değiştiğini vurgulayan Muta, Suriye'de tedavisinin 4 ay sürmesine rağmen sağlık imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle bacağını kaybettiğini dile getirdi.

Her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştığını belirten Muta, "Allah Türkiye'den razı olsun. Bu değnekleri şimdi attım. Şükürler olsun artık ben de yürümeye başladım. Artık lavaboya tek başıma gidebilirim, uzanırım, otururum çok memnunum bu bacaktan." diye konuştu.

"Onlarla dost oluyoruz"

Merkez sorumlusu Dr. Hakan Bağırtan da Muta'nın zorlu bir protez sürecinden geçtiğini söyledi.

Muta'nın protez bacağına kavuştuğunu kaydeden Bağırtan, şunları kaydetti:

"İlk denemesini yaptık. Provada gayet başarılı, ilk adımlarını attı. Bundan sonra 15 gün rehabilitasyon süreci geçirecek. O süreçte gözlemimiz altında olacak. Herhangi bir şikayeti olmadığı takdirde de asıl protezini takacağız. Tabii o şu anda duygusal bir yıkımda. Bazen ağlıyor bazen zorlandığı zamanlar oluyor. Bunları kendisiyle beraber yeneceğiz."

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