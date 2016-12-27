Suriyeli ailelere yardımlar

MERSİN (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Halepli ve Cerabluslu 5 bin aileye yardım yapıldı.

Derneğin Genel Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilere yardım sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'dan Halepli aileler için ciddi desteklerin olduğunu belirten Aygün, "İngiltere, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan hayırseverler, Suriye halkının yaralarını sarmak için seferber oldu. Dernek olarak yurt içi ve dışındaki bağışçıların emanetlerini, zaman kaybetmeden Halep'ten tahliye edilen kardeşlerimize ulaştırıyoruz." dedi.

Suriye'nin farklı noktalarında yardımların yapıldığını anlatan Aygün, "Cerablus'taki aileleri de unutmuyoruz. Onlarla birlikte bugün Halep'ten tahliye edilen 5 bin ailemize, gıda, kıyafet, kömür ve çocuklar için oyuncak dağıtıldı. Bölgede ihtiyaçların daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda yeni yardım tırlarımızın hazırlıkları sürüyor." dedi.

İnsani Dayanışma ve Kalkınma Derneği tarafından da Halep'ten tahliye edilerek İdlib'deki kamplara gelen ailelere, 25 ton un, 500 gıda kolisi, 200 kıyafet, 100 çift ayakkabı ve 300 battaniye dağıtıldı.

- Yardım kampanyasında 433 bin lira toplandı

Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Abdullah Çelik, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, genel merkezleri tarafından başlatılan "Halep'i Açlıktan İnsanlığı Utançtan Kurtar" eylem planı çerçevesinde kendilerinin de harekete geçtiğini bildirdi.

Üyelerine çağrıda bulunarak yardım kampanyasına destek istediklerini kaydeden Çelik, "Mersin'den Halep'e 14 tır göndereceğiz. Yaptığımız çalışma sonucunda 11 sendikanın katılımıyla Memur-Sen ailesi olarak 433 bin liralık bir yardım da toplandı." dedi.

Çelik, toplanan paraların Mersin İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla yardım tırına dönüştürülerek, Haleplilere gönderileceğini bildirdi.

Mersin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı da kampanyada emekleri geçenlere teşekkür etti.

Halep'ten gelenlere sahip çıktıklarını ifade eden Kayacı, 14'ü Memur-Sen'in katkısıyla olmak üzere 36 yardım tırını yarın Haleplilere göndereceklerini belirtti.

Konuşmalarının ardından Çelik, 433 bin liralık temsili makbuzu Kayacı'ya verdi.

- Mersin'den Haleplilere 3 tır yardım malzemesi

Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi ile İlçe Müftülüğünce temin edilen 3 tır giyim ve gıda maddesi, Haleplilere gönderildi.

Kaymakam Muhittin Pamuk, Ulu Cami önünde düzenlenen programda, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Haleplilere yardımın devam edeceğini belirten Pamuk, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki Halep'te bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin yüreğini parçalayan, bizi derinden üzen insanlık dramının ortadan kaldırılması için çok şükür ki belli bir aşamaya gelindi. Halep'teki insanlık dramın bitirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Biz de Erdemli'den karınca kararınca acil ihtiyaçların karşılanacağı 3 tır dolusu malzeme gönderiyoruz."

Yardım tırları, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun yaptığı duanın ardından yola çıktı.







