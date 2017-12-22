Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızını öldüren kişiye hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı Üsküdar'daki evlerinde öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli A.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Suriye uyruklu olan Orouba Barakat'ın rejim muhalifi olduğundan dolayı uzun süre yurtdışında farklı ülkelerde yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldiği ve 2015 yılından bu yana da kızı Halla Barakat ile Üsküdar'da ikamet ettikleri anlatıldı.

Halla Barakat'ın ise Amerikan vatandaşı olduğu belirtilen iddianamede, Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra Suriye rejimine muhalif internet sitelerinde haber yaptığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli A.B'nin ise Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği ve akrabası olan Halla ve Orouba Barakat ile ara sıra görüştükleri, şüphelinin bazen de anne kızın evinde kaldığı belirtildi.

Şüphelinin, olaydan bir gün önce anne kızın Üsküdar'daki evlerine geldiği ve geceyi burada geçirdiği kaydedilen iddianamede, şüpheli A.B'nin bilinmeyen bir sebeple de aralarında çıkan tartışma sonrasında Halla ve Orouba Barakat'ı kesici ve delici aletle kasten öldürdüğü, otopsi raporlarına göre Halla Barakat'ın vücudunda 9, Orouba Barakat'ın ise 14 kesici delici alet yarası bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli A.B'nin akrabalarını öldürdükten sonra cesetlerin kokmasını ve kanın yayılmasını önlemek için üzerlerine deterjan dökerek, yorgan ve nevresimlerle kapattığı, olaydan sonra da evden ayrılarak Bursa'ya gittiği anlatıldı.

Şüpheli A.B'nin daha sonra İstanbul'a gelerek dikkat çekmemek için anne kızın cenaze törenine katıldığı ve sonrasında yeniden Bursa'ya döndüğü bilgisi verilen iddianamede, şüphelinin yakalandıktan sonra polis ve savcılıkta suçlamayı kabul etmediği, ancak mahkeme sorgusunda ise parasını vermediği için anne Orouba Barakat'ı öldürdüğünü, annesinin öldüğünü gören Halla Barakat'ı ise susmasını istemesine rağmen bağırdığı için öldürdüğünü kabul ettiği belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli A.B'nin "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli A.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.