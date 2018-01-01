Suriyeli annenin bebeği Diyarbakır'da yılın ilk bebeği oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da 2018 yılının ilk bebeği, Suriyeli Selma ve Ahmet Muhammed çiftinin “Halit” isimli bebeği oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Selma Muhammed, 00.00'da normal doğumla 2 kilo 800 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeğe "Halit" ismini verdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Sait Avar, doğan yılın ilk bebeği "Halit"e çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti.

Avar, bebeğin ailenin beşinci çocuğu olduğunu ifade ederek, "İsmini Halit koydular. Allah bağışlasın. 2018 yılının bütün İslam alemine özellikle komşumuz Suriye'ye huzur getirmesini niyaz ediyorum. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın, düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.

Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki Suriyeli anne Muhammed, "Beş yıldır Türkiye’deyiz. Halep’ten geldik. 2018 yılında Suriye’deki savaşın sona ermesi için dua ediyoruz. Huzur, barış ve muhabbet olan bir yıl olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi'ni de ziyaret eden Avar, çalışanların yeni yılını kutladı.

