Suriyeli aşiretler, DEAŞ kurbanlarını andı

GAZİANTEP/ANKARA (AA) - Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Deyr ez-Zor ilinde katlettiği Şuaytat aşireti mensuplarını andı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyeleri, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın saldırısında öldürülen Şuaytat aşireti mensuplarını, ölümlerinin 3. yıl dönümünde anmak amacıyla Gaziantep'te bir araya geldi.

Toplantıda, Suriye'de PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele etme çağrısı yapıldı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, burada yaptığı konuşmada, "Ana hedefimiz başta tekfirci işgalci DEAŞ terör örgütünden, Kandil'den gelen terör örgütü PYD'den, İran, Irak ve Lübnan'dan gelen Şii milislerden kurtulmak." dedi.

Er-Raco, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede estirdiği teröre dikkati çekerek, "Terör örgütü DEAŞ ve PYD, bölgede terör estiriyor, onların yüzünden ölümler, tehcirler ve ülkenin bölünme tartışmaları ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Terör örgütlerinin işledikleri suçların, hoşgörüsüyle bilinen Suriye halkının inançlarına ters olduğunu belirten er-Raco, "Araplar olarak Suriye halkına tek bir vücut olarak bakıyoruz. Biz hiç bir zaman din ırk ayrımı yapmadık." diye konuştu.

- "DEAŞ Deyr ez-Zor'a ölüm getirdi"



Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Genel Koordinatörü Mudar Hammad el-Esa'ad da terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Suriye halkına musallat olduğunu belirterek, "Sevgi yerine düşmanlık ektiler. Hayat yerine ölümlere yol açtılar. DEAŞ Deyr ez-Zor'a ölüm getirdi. DEAŞ’tan en büyük zararı Şuaytat aşireti gördü." dedi.

El-Esa'ad, "Şuaytat aşiretinden yaklaşık 5 bin kişi DEAŞ terörü yüzünden ya hayatını kaybetti ya kaçırıldı ya da bilinmeyen bir şekilde ortadan kayboldu. Umarım bu katliamlardan ders çıkarılır ve bu, teröre karşı birleşmemiz için bir vesile olur." ifadelerini kullandı.

Şuaytat aşiretinin Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'ndeki temsilcisi Abdültevvab el-Şuayti de konuşmasında, "Bölgemize gelen terör örgütleri, din adına terör estirdi. Dinimiz onlardan masumdur. DEAŞ örgütü, İslamiyet’in adını karalıyor." dedi.

El-Şuayti, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteği eleştirerek, "Siyah terörü (DEAŞ), Sarı terörle (PKK/PYD) temizlemek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ militanları, Ağustos 2014'de Şuaytat aşiretine mensup çoğu sivil 700 kişiyi öldürmüştü.

Merkezli Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, DEAŞ militanlarının, Deyr ez-Zor'a bağlı Şuaytat, Granic, Ebu Hammam ve El-Keşkiyye beldelerinde Ağustos ayının ilk iki haftasında Şuaytat aşiretine mensup çoğu sivil en az 700 kişiyi öldürdüğü ifade edilmişti.

Deyr ez-Zor kırsalındaki Şuaytat beldesinden göç eden aşiret mensupları önce esir alınmış, ardından çoğu kafaları kesilerek öldürülmüştü.