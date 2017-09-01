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Suriyeli babaanne oğlunun emanetlerine gözü gibi bakıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak "ikinci vatanımız" dediği Türkiye'ye sığınan Meryem El Nayf, savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülen oğlunun 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Suriyeli babaanne oğlunun emanetlerine gözü gibi bakıyor

ANKARA (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak "İkinci vatanımız" dediği Türkiye'ye sığınan Meryem El Nayf, savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülen oğlunun iki çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Evli ve 4 çocuk annesi 53 yaşındaki El Nayf, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 22 yaşındaki oğlu Hasan'ı Halep'te uçakların bombardımanı sonucu kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından gelini de evi terk edince ikinci kez yıkılan El Nayf, yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındı.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Meryem El Nayf, savaştan önce eşinin devlet memuru olduğunu ve Suriye'de iyi bir yaşam sürdüklerini söyledi. Savaşın ardından düzenlerinin bozulduğunu belirten El Nayf, ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

El Nayf, Türkiye'ye geldikten sonra Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi'nin gıda yardımından faydalandıklarını, kurslara giderek adaptasyon sorununu çözdüklerini dile getirdi.

"Torunlarım bana oğlumun emaneti"

Türkiye'ye gelene kadar zorluk yaşasalar da asıl hayatta kalmanın önemli olduğunu aktaran El Nayf, şunları söyledi:

"22 yaşındaki gencecik oğlum Hasan'ı kaybettim. Gelinim de evi terk edip çocuklarını istemeyince 6 ve 8 yaşındaki iki torunum hem öksüz hem yetim kaldı. Torunlarım Muhammed ve İman bana oğlumun emaneti. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Allah ömür verdiği müddetçe onlara bakacağım. Torunlarımla ilgilendikçe çocuğumu görüyor, onun kokusunu hissediyorum. Yaşım ilerlese de çocuklarla oynayarak onların acısını unutturmaya çalışıyorum."

"Erdoğan'ı çok seviyoruz"

Türkiye'ye gelmelerinde yardımcı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden El Ahmet, "Övgü olsun diye söylemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. O kadar seviyoruz ki erkek kardeşimin üçüz oğlu oldu onlara Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini verdi." diye konuştu.

Muhabir: Muhammed Boztepe

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Anahtar Kelimeler:
Meryem El NayfSuriyeTürkiye
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