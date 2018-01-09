Suriyeli boyacı çocuk spor merkezinde kilo vermeye başladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da spor merkezine imrenerek baktığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca merkezin sahibinin dikkatini çeken ve söz konusu merkezde ömür boyu ücretsiz spor hediye edilen Suriye uyruklu boyacı çocuk, uzmanlar nezaretinde kilo vermeye başladı.

Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'da ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Muhammed Halit, her gün sabah evden boya sandığıyla yollara düşüyor ve Turgut Reis Mahallesi'nde müşterilerinin ayakkabısını boyuyor.

Geçen hafta bir spor merkezinin önünde çekilen fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine gelen Halit, o tarihten beri günde bir saat merkeze giderek uzmanlar nezaretinde spor yapıyor.

Halit, en büyük hayalini gerçekleştirerek 5 günde yaklaşık 1 kilo vererek 89 kiloya düştü.

Spor merkezi işletmecilerinden Mustafa Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halit'e düzenli spor ve beslenme eşliğinde kilo verdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Büyük bir enerji sarf eden ve spor eğitmenlerinin söylediklerini harfiyen yerine getiren Halit'in kısa sürede kilo vermeye başladığını anlatan Küçükkaya, "Kendisine düzenli beslenme eşliğinde kilo verdirdik. Günde bir saat spor yapıyor. Şu an durumu iyi, inşallah birkaç ay içerisinde sağlıklı bir vücuda sahip olacak." diye konuştu.

Halit, bir fotoğrafın hayatını değiştirdiğini ifade ederek, "Gündüzleri boyacılık yapıyorum. Gün içerisinde bir saat spor yapıyorum, çok mutluyum. Spor merkezi yetkilileri sağ olsun bana yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Halit'in üç gün önce Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren spor merkezi önünde terlikleriyle spor aletlerine imrenerek baktığı sırada fotoğrafı çekilmiş, sosyal medyada beğeni almıştı.