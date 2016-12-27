Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı Mahallesi'nde oturan Suriyeli Muhammed Fuat (10), sol...

Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı Mahallesi'nde oturan Suriyeli Muhammed Fuat (10), sol orta parmağına taktığı yüzüğü yakınlarının yardımına rağmen çıkartamadı.

Ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Fuat'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan doktorlar, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren çalışmayla çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Fuat, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeParmakşanlıurfaYüzük
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.