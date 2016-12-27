Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı Mahallesi'nde oturan Suriyeli Muhammed Fuat (10), sol orta parmağına taktığı yüzüğü yakınlarının yardımına rağmen çıkartamadı.
Ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Fuat'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan doktorlar, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren çalışmayla çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
Fuat, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.