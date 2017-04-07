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Suriyeli çocuk Türkiye'de hayata tutundu

- Halep'in Azez ilçesinde ÖSO mensuplarına destek için arkadaşlarıyla katıldığı iç savaşta PYD'li keskin nişancının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Suriyeli 14 yaşındaki Nafi Sadu, tedavi gördüğü Kilis'te yaşam savaşını kazandı - Sadu: - "PYD'nin kontrolü altındaki bölgeden ateş eden keskin nişancı beni vurdu ve yere yığıldım. Beni ilk önce Azez'de hastaneye kaldırdılar daha sonra da ambulansla Kilis'e getirdiler. Şimdi çok şükür iyiyim. Türk doktorları sayesinde sağlığıma yeniden kavuştum"

Suriyeli çocuk Türkiye'de hayata tutundu

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına destek için arkadaşlarıyla katıldığı için savaşta PYD'li keskin nişanı tarafından göğsünden vurulan 14 yaşındaki Nafi Sadu, Türk doktorları sayesinde yeniden yaşama tutundu.

Suriye'de şiddetini her geçen gün artıran, vahşet derecesine varan saldırılarla binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin ise evinden, yurdundan kopmasına neden olan iç savaş, henüz küçük yaşında ülkesini terörden korumaya çalışan Sadu'yu da vurdu.

Esed rejiminin baskıları sonucu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve çocuk yaşında ÖSO birliklerine katılan Sadu, terör örgütü PYD'nin keskin nişancıları tarafından 15 gün önce vurulduktan sonra getirildiği Kilis Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Sadu, savaş başlamadan önce Azez kentinde güzel bir hayatları olduğunu, öğretmen olma hayaliyle okula gittiğini söyledi.

Savaşın şiddetini artırması üzerine tüm hayallerine veda ederek daha 5. sınıftayken okulunu bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Sadu, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Tüm hayallerimizi geride bırakarak 6 ay önce arkadaşlarımla ÖSO'ya katılmaya karar verdik. Yaklaşık 15 gün önce de uygulama noktasında bekliyordum. 'İleride bir kalabalık var, kontrol edin' dediler. Oraya gittiğimde etrafta hiç kimse yoktu. Daha sonra PYD'nin kontrolü altındaki bölgeden ateş eden keskin nişancı beni vurdu ve yere yığıldım. Beni ilk önce Azez'de hastaneye kaldırdılar, daha sonra da ambulansla Kilis'e getirdiler. Şimdi çok şükür iyiyim Türk doktorları sayesinde sağlığıma yeniden kavuştum."

-Taburcu edilmeyi bekliyor

Kilis Devlet Hastanesi çocuk cerrahi uzmanı Dr. Mustafa Tuşat, Sadu hastaneye getirildiğinde durumunun çok ciddi olduğunu, acilen ameliyata alındığını anlattı.

Yoğun kanama geçiren ve solunum sıkıntısı çeken çocuğun gerekli değerlendirmelerini yaptıklarını belirten Tuşat, "Göğüs tüpü taktık. Kaybedilen kanı yerine koyarak yoğun bakıma aldık. Orada yaklaşık 5 gün geçirdikten sonra servisimize aldık. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Göğüs tüpünü çektikten sonra inşallah taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Sadu'nun anne babası yanında olmadığı için kendisine hemşire ve doktorların refakat ettiğini kaydeden Tuşat, kimsesiz hastaların çok hassas olduğunu bu nedenle sağlık çalışanları olarak ellerinden geldiğince onlarla yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

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