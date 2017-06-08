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Suriyeli çocuklar karne sevinci yaşadı

- MEB Müsteşar Yardımcısı Demirci: - " Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli çocuk eğitim çağında. Bakanlık olarak Suriyeli çocukların okula gitmeleri ile alakalı yoğun bir performans sergiliyoruz"

Suriyeli çocuklar karne sevinci yaşadı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuğun eğitim çağında olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak Suriyeli çocukların okula gitmeleri ile alakalı yoğun bir performans sergilediklerini bildirdi.

Ankara Nazife Hatun İlköğretim Okulunda öğrenim gören 812 Suriyeli çocuk için karne töreni düzenlendi.

Demirci, karne töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli çocuğun eğitim çağında olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Suriyeli çocukların okula gitmeleri ile alakalı yoğun bir performans sergiliyoruz. Hedefimiz, bütün çocuklara ulaşmak. Ulaşamadığımız her çocuk kayıp bir neslin ferdidir. Hem Suriyeli hem de Türk çocuklarımızın karne heyecanını teneffüs etmiş olduk." diye konuştu.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürü Christos Stylianides ise çocukların okulun zenginliği olduğunu ifade ederek,Türkiye'nin, mülteci çocukların okullarına devam etmeleri adına büyük bir kararlılık sergilediğini vurguladı.

Stylianides, "Bu, Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonları tarafından desteklenen, eğitime destek veren en büyük projedir." dedi.

Törene, UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan da katıldı.


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MEBMilli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DemirciSuriyeli çocuklar
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