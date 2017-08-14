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Suriyeli çocuklar rehabilite edilecek

- Maltepe Kaymakamlığı'nca yürütülen "Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi", Maltepe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle başladı

Suriyeli çocuklar rehabilite edilecek

İSTANBUL (AA) - Suriyeli çocukların rehabilite edilmesine yönelik geliştirilen proje, Maltepe'de hayata geçirildi.

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi", Maltepe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle başladı.

Proje kapsamında Maltepe'de ikamet eden 6-17 yaş grubu Suriyeli çocukların rehabilite edilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, Maltepe'de yaşayan 183 sığınmacı aile, travma sonrası stres bozuklukları konusunda bilgilendirilecek ve talep eden ailelere psikososyal destek sağlanacak, 354 sığınmacı çocuğun travma sonrası stres bozukluğu seviyeleri belirlenecek.

Travma sonrası stres bozukluğu sorunu teşhis edilen 80 sığınmacı çocuk, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen "EMDR terapi yöntemi" kullanılarak tedavi edilecek. Maltepe'de görev yapan 5 psikolojik danışman, "Temel Düzey EMDR Terapisi" ve "Çocuklarla Grup Terapisi" uygulama yeterliğine sahip olacak.

Proje kapsamında tarama faaliyetlerini yürütecek psikolojik danışmanlık ekibi oluşturuldu ve Arapça-Türkçe bilgilendirme broşürleri hazırlandı.

Maltepe Belediyesi’nce sağlanan araçlarla proje ekibi ve Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen Arapça-Türkçe tercümanlar mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek halkı bilgilendirme çalışmalarına başladı. Muhtarlıklarda yapılan projenin tanıtım toplantıları, Suriyeli aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe KaymakamlığıSuriyeli çocuklar
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