Suriyeli çocuklar topluma kazandırılıyor

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Ülkelerindeki savaş ve iç çatışmadan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklardan 261 bin 972'si, Türk Kızılayı tarafından oluşturulan toplum merkezlerinde verilen psikososyal destek programı kapsamında, boyama ve çizim, tiyatro, satranç, el işi oyuncak yapma, spor ve dış mekan etkinlikleriyle topluma kazandırılmaya çalışılıyor.

AA muhabirinin Türk Kızılayından aldığı bilgiye göre, ülkelerindeki iç çatışmadan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin büyük bölümü kent merkezlerine yerleşmeyi tercih etti. Bu nedenle kampların yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis gibi sınır illerine yerleşen Suriyeli nüfusta kısa bir sürede ciddi oranda artış oldu.

Kentlerde yaşayan Suriyeli çocukların, psikolojilerinin korunması ve yaşama kazandırılması için harekete geçen Türk Kızılayı, acil durum müdahalesi kapsamında psikososyal destek programı başlattı. İlk olarak 2013'te hayata geçirilen ve hala sürdürülen çocuk programları kapsamında, 22 kampta 10 toplum merkezinde 2 mobil çocuk dostu alan ve bir çocuk koruma merkezinde faaliyetler düzenlendi. Kamplarda ve kentlerde yaşayan Suriyeli çocuklardan 261 bin 972'si, bu merkezlerde kendileri için düzenlenen 1 milyon 259 bin etkinlikten yararlandı.

- Çocuk hakları ve öz bakıma yönelik de faaliyet düzenlendi



"Çocuk ve Genç Dostu Alan Faaliyetleri"nde toplum merkezlerinde boyama ve çizim, tiyatro, satranç, çizgi film izleme, kukla gösterimi, el işi oyuncak yapma, spor ve dış mekan aktiviteleri, denge oyunu, lego, origami, oyun hamuru, ekme-dikme faaliyetleri gerçekleştirildi.



Bunun yanı sıra tamamlayıcı eğitim ve psikososyal destek hizmetleri ile çocuklara yönelik psikolojik desteğin yanında çocuk hakları, öz bakım, hijyen, iletişim, liderlik, eğitim, akran zorbalığı, empati ve savunmasız gruplarla ilgili faaliyetler yapıldı.

Öte yandan, faaliyetlerine Mart 2017'de başlayan Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'nde, Ankara'da yaşayan çocuklar için oluşturulan Çocuk Dostu Alan ve Genç Dostu Alan içerisinde 6-18 yaş grubu çocuklarla, yaygın eğitim metotları ile psikososyal destek sağlamak için çeşitli konu başlıkları altında etkinlikler, atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler düzenlendi.

İhtiyaç temelli bir eğitim yöntemi izlenen merkezde, çocukların psikolojik ve gelişimsel süreçleri takip edildi. Merkezde, Türk Kızılayı Ankara Şubesi Aş Ocağı'ndan gelen yemekler, hem sabah hem öğlen gelen çocuklara sunuldu. Ayrıca çocukların merkeze gelebilmeleri için de servis hizmeti verildi.

- "Kayıp kuşaklar ortaya çıkmasın diye çalışıyoruz"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın öncülüğünde toplum merkezleri ve çocuk koruma merkezlerinde verilen eğitimlere ilişkin değerlendirmesinde, savaşların en çok, korumaya en fazla ihtiyacı olan çocukları, kadınları ve yaşlıları etkilediğini hatırlattı.

"Biz Suriye'deki bu savaştan çocukların en az zararla kurtulması, eğitim ve gelişim açısından 'kayıp kuşaklar'ın ortaya çıkmaması için çalışıyoruz." diyen Kınık, çocukların savaş travmasıyla büyümesini engellemeye çalıştıklarının, onlara çatışmanın, silahın dışında da bir dünya olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi.