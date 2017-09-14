Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Suriyeli çocuklara futbol turnuvası

- Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Suriyeli çocuklar arasında futbol turnuvası düzenlendi

Suriyeli çocuklara futbol turnuvası

HATAY (AA) - Hatay İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) tarafından Suriyeli çocuklar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Antakya Nazım Koka Stadı'ndaki turnuvaya, Hatay'ın çeşitli ilçelerinden 8 takım katıldı.

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce verilen formalarla çıktıkları maçta şampiyonluk için ter döktü.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi. Suriyeli çocuklar, sahada Türk bayrağı açarak, "Teşekkürler Türkiye" şeklinde sloganlar attı.

Vakfın turnuva organizatörü Özgür Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 100'ün üzerinde Suriyeli çocuğun katıldığını söyledi.

Turnuvayla savaş mağduru çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini anlatan Koç, "Çeşitli ilçelerden gelen Suriyeli çocuklar, heyecanlı ve eğlenceli bir turnuva geçirdi. Bizler de mutlu olduk. Çocukların savaşın acılarını unutmaları için bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz." dedi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Futbol TurnuvasıHatayİl Gençlik Spor MüdürlüğüSave The ChildrenSuriyeli çocuklar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5