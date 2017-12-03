Suriyeli çocukları el birliğiyle geleceğe hazırlıyorlar

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Şanlıurfa'da mesleklerini sürdürme imkanı bulan Suriyeli öğretmenler, Türk meslektaşlarıyla birlikte sığınmacı çocukları geleceğe hazırlıyor.

Sığınmacılara kucak açan kentlerin başında gelen ve yaklaşık 600 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki geçici eğitim merkezlerinde Suriyeli öğrenciler eğitim görüyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Suriye Birimi Sorumlusu Doğan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaş nedeniyle kente sığınan çok sayıda kişinin en güzel şekilde ağırlandığını söyledi.

Misafirlerin çocuklarının da eğitimden uzak kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Yüksel, Suriyeli ve Türk öğretmenlerin bu anlamda birlikte güzel işlere imza attığını ifade etti.

Yüksel, Türkiye'deki birçok ilin öğrenci nüfusundan daha fazla Suriyeli öğrencinin kentte eğitim ve öğretimini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizde 73 bin Suriyeli öğrencimiz var. Bunlar için 2 bin 800 Suriyeli öğretmen ile bine yakın Türk öğretmen emek veriyor. Öğretmenlerimiz görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Geçici eğitim merkezlerinde Suriyeli ve Türk öğretmenler birlikte görev yapıyor, ittifak ve dayanışma içinde hareket ediyorlar. Savaş mağduru çocukların hem eğitim sorunlarını aşmada hem de uyum sorununu çözmede çok özverili çalışmalara şahit olmaktayız. Bu kadar kalabalık bir nüfusa rağmen şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Yürütülen çalışmalar sayesinde Türkçenin bir hayli yol kat ettiğini görüyoruz. Öğreticilerimizin bir hayli başarılı olduğu anlaşılıyor. Kahraman Şanlıurfalıların katkısı, bakanlığımızın oluşturduğu koordinasyon ekibi ve müdürlüğümüzün özverili çalışmasıyla bu iş şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütüldü."





- "Memleketimde görev yapıyormuşum gibi hissediyorum"





Yaklaşık bin 300 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü Milli İrade Geçici Eğitim Merkezi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Artvinli Kübra Semiz de bir yıl önce buraya atandığını ve ilk görev yerinin burası olduğunu ifade etti. Bazı endişelerle geldiğini ancak zamanla bunların yersiz olduğunu fark ettiğini anlatan Semiz, şöyle konuştu:

"İlk atandığımda nasıl bir ortamla karşılaşacağımı bilmiyordum, kafamda şüpheler vardı. Burası Artvin'e çok uzak, kültür de farklı üstelik Suriyelilere öğretmenlik yapıyoruz. Buraya geldikten sonra aslında her şeyin güzel olduğunu gördüm. Burada çalışmaktan dolayı çok memnunum. Suriyeli arkadaşlarımla çalışmak farklı ve özel bir tecrübe. Başta zorlandım ama Şanlıurfalı ve Suriyeli arkadaşlarım çok sıcak kanlıydı. Şu anda kendi memleketimde görev yapıyormuşum gibi hissediyorum. Bu çocuklar savaştan geldiler ve onların her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var, biz de elimizden geldiğince onu vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda anlayışla, gülerek, oynayarak, eğlenerek, şarkı söyleyerek Türkçe öğretmeye çalışıyoruz."





- "Türk hükümetinden Allah razı olsun"





Suriyeli Arapça öğretmeni Havazin Nazif ise ülkesindeki iç savaş nedeniyle uzun süredir Şanlıurfa'da olduğunu ve her şeye rağmen mesleğini burada sürdürmekten keyif aldığını dile getirdi.

Kendilerine sahip çıkmaya devam eden Türkiye'ye teşekkür eden Nazif, "Türk hükümetinden Allah razı olsun. Burada Suriyeli çocuklar için okullar açtı ve bizlere de bu şansı verdi. Türk öğretmenlerle birlikte biz de küçük yavrularımız için çalışıyoruz. Dillerimiz farklı olsa da meslektaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Çocuklarımız aldıkları eğitim sayesinde buraya uyum sağladılar ve her geçen yıl büyük ilerleme kaydediyorlar." dedi.

Türkçe öğretmeni Yağmur Kaytan ise Suriyelilerin çok zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak, bu anlamda öğretmenler olarak Suriyeli öğrencilere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.



















