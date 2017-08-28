Suriyeli çocukları hayata hazırlıyorlar

HATAY (AA) - El Vefa Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan merkezde, aralarında yetimlerin de bulunduğu Suriyeli çocuklar hayata hazırlanıyor.

Suriye'deki iç savaşta yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan çocuklar, kendileri için yaklaşık 5 ay önce açılan merkezde hem ders çalışıyor hem de eğlenme fırsatı buluyor.

Gönüllü çalışanların yer aldığı merkezde, çocuklar sportif, sanatsal ve el becerilerini geliştirici etkinliklere katılıyor. Çocuklara burada psikolojik destek de veriliyor.

Merkez sorumlusu Suriyeli Fateh Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların gelecekleri için çalıştıklarını söyledi.

Merkeze gelen çocukların 8-10 yaşlarında olduğunu belirten Tamer, ''Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Günün her saatinde birlikteyiz. Çocuklarımızla oyunlar oynayıp morallerini en üst düzeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.'' dedi.

Haftanın 6 günü çocuklarla ilgilendiklerini ifade eden Tamer, ''Çocukların geleceklerine katkı sağlamak amacıyla 5 arkadaşımızla yoğun emek sarf ediyoruz.'' diye konuştu.